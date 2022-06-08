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وسائل إعلام: مقتل 17 شخصا جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران (فيديو)

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وسائل إعلام: مقتل 17 شخصا جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران (فيديو)
AP Islamic Republic News Agency, IRNA
صورة أرشيفية - 2012
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران.

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وأوضح محافظ منطقة طبس قائلا: "بحسب التحقيقات الأولية، حادثة قطار ركاب مشهد - يزد وقع بسبب تصادم القطار مع حفارة".

وارتفع عدد القتلى إلى نحو 17 حتى الآن،  بينما هذا العدد معرض للارتفاع مع قيام عناصر الدفاع المدني و فرق الانقاذ بفحص أجزاء أخرى من القطار.

يذكر أن 3 عربات من أصل 7 للقطار خرجوا عن السكة بسبب تصادم القطار مع حفارة آلية، وكان على متن القطار 348 مسافرا، حيث بلغ عدد الجرحى نحو 50 شخصا، تم نقلهم للمستشفى، بينهم 16 حالة حرجة، وجرى نقل باقي المسافرين إلى يزد بواسطة قطار آخر، وفق ما نقلت "تسنيم" عن محافظ منطقة طبس.

هذا وأعلنت السلطات عن توجه وزير الطرق و رئيس هيئة السكك الحديدية اإلى مكان الحادث.

المصدر:  "تسنيم"

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