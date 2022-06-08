كندا والولايات المتحدة تتفقان على تشديد الرقابة على الصادرات إلى روسيا

اتفقت كندا والولايات المتحدة على تعزيز الجهود في مجال الرقابة على صادرات التكنولوجيا والمنتجات التي قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لروسيا.

وقالت وكالة حرس الحدود الكندية في بيان لها: "سنعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية عبر الالتزام المشترك باستخدام صلاحياتنا والموارد للكشف عن انتهاكات نظام الرقابة على الصادرات والتصدي لها وقطع دابرها".

وأضاف أن البلدين سيتبادلان المعلومات، وسيقومان بمصادرة الشحنات المخالفة للقيود على الصادرات إلى روسيا، وسيتعاونان في مجال التحقيقات.

وأكد البيان أن السلطات الكندية والأمريكية "ستكثف الجهود لمنع وصول المنتجات والتكنولوجيا ذات الأهمية الحيوية إلى روسيا".

المصدر: نوفوستي