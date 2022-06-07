دونيتسك.. إسناد التهم للمرتزقة المغربي والبريطانيين الذين قاتلوا في دونباس

أعلنت المحكمة العليا في دونيتسك إسناد التهم لثلاثة مرتزقة هم مغربي وبريطانيان قاتلوا إلى جانب قوات كييف، وأطلعتهم على طبيعة التهم المنسوبة إليهم والتي قد تقودهم لحبل المشنقة.

وسألتهم المحكمة عما إذا كانوا على علم بالتهم الموجهة إليهم وأكدوا أنه ليس لديهم أي مطالب.

وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر في وقت سابق: "استكملت إدارة التحقيق في مكتب المدعي العام بجمهورية دونيتسك الشعبية التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزقة أجانب هم المواطنان البريطانيان شون بينر وأندرو هيل، والمواطن المغربي سعدون إبراهيم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإرهاب على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأثبت التحقيق أنهم شاركوا مقابل المال في العدوان المسلح على جمهورية دونيتسك الشعبية الذي شنته أوكرانيا للاستيلاء على السلطة بالقوة.

المصدر: نوفوستي