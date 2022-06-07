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دونيتسك: قوات كييف تعاني نقصا في ذخيرة الأسلحة الغربية التي تتسلمها

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دونيتسك: قوات كييف تعاني نقصا في ذخيرة الأسلحة الغربية التي تتسلمها
Sputnik
قوات جمهورية دونيتسك
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أعلن قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك، أن الغرب يقدم لأوكرانيا الأسلحة لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية.

وقال في تصريح لـRT إن القوات الأوكرانية تتلقى الأسلحة من الدول الغربية لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية.

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وأوضح أنه "إذا وصلت طائرة واحدة مزودة بمعدات، فيجب أن تصل عشر طائرات أخرى شهريا حتى تكون الذخيرة كافية، لكن هذا لا يحدث".

واعتبر أنه على أوكرانيا النظر إلى الوضع القائم بشكل موضوعي.

وتابع: "سنجرهم من رقابهم، هم يقصفون المدن بسبب وضعهم الميؤوس منه، ولكن نحن نراهم".

 

المصدر: RT

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