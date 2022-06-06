فوتشيتش: العراقيل أمام زيارة لافروف لصربيا ليست مفاجئة

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن العراقيل التي أسفرت عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصربيا، لم تكن مفاجئة.

وقال فوتشيتش في تصريح للإذاعة والتلفزيون الصربي: "لم أتفاجأ بتأجيل الزيارة. وقد كانت هناك محاولات لتغيير المسار عندما منعت الدول تحليق طائرة وزير الخارجية الروسي. نعم، من الطبيعي التعبير عن الاستياء والرفض للمحاولات لمنع الحوار، وقبل كل شيء بشأن الأجواء حول زيارة سيرغي لافروف لبلغراد".

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واعتبر فوتشيتش ذلك "هجوما" على صربيا، قائلا: "لم أر منذ فترة طويلة مثل هذه الهستيريا وحملة الهجمات المنظمة على دولة صغيرة واحدة".

وأشار إلى أن مراسلي العديد من وسائل الإعلام الغربية تجمعوا في بلغراد عشية زيارة لافروف، لغرض "تقديم زيارة وزير الخارجية الروسي بصورة غير مواتية لصربيا".

يذكر أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصربيا تأجلت بعد أن منعت دول الاتحاد الأوروبي والناتو المحيطة بصربيا طائرة الوزير من دخول أجوائها.

المصدر: نوفوستي