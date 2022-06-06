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تأجيل زيارة لافروف إلى صربيا

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تأجيل زيارة لافروف إلى صربيا
Globallookpress Predrag Milosavljevic/XinHua
الرئيس الصربي/ ألكسندر فوتشيتش (صورة أرشيفية)
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أبلغ السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

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وقد أعلن عن ذلك الرئيس الصربي في صفحته الشخصية على "إنستغرام"، حيث كتب الزعيم الصربي: "أبلغني السفير الروسي بوتسان-خارتشينكو حول الأسباب التي حالت دون وصول الوزير لافروف إلى بلغراد، وقدم الوثائق التي تؤكد ذلك"، مضيفا أنه سوف يضيف المزيد في التلفزيون الوطني مساء اليوم، الاثنين 6 يونيو، الساعة 19:30.

المصدر: نوفوستي

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