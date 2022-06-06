زاخاروفا: رئيسة وزراء إستونيا "متعطشة للدماء"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، بأنها متعطشة للدماء، بعد دعوات الأخيرة لإمداد كييف بالأسلحة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن كالاس صرحت في وقت سابق بأن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة أكثر من أي وقت مضى، ووصفت أيضا الدعوات للهدنة أو السلام بأنها "سابقة لأوانهه وغير مرغوب فيها".

وعلقت زاخاروفا عبر قناتها في تيليغرام على تصريحات كالاس قائلة: "يالها من متعطشة للدماء".

المصدر: سبوتنيك