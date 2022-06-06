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النيابة العامة تطلب عقوبة السجن 15 سنة لرئيسة بوليفيا السابقة

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النيابة العامة تطلب عقوبة السجن 15 سنة لرئيسة بوليفيا السابقة
Legion-Media Radoslaw Czajkowski/ Alamy Live News
الرئيسة السابقة لبوليفيا جانين آنييز
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طالبت النيابة العامة في بوليفيا المحكمة بالسجن 15 عاما للرئيسة السابقة للبلاد جانين آنييز، التي تواجه عدة تهم في "قضية الانقلاب".

وجاء في البيان بهذا الصدد، يوم الاثنين، أن المدعي العام خوان لانتشيبا بونسي أعلن أن لجنة المدعين المحققين في قضية الانقلاب ستطلب عقوبة السجن 15 عاما لجانين آنييز لعدم التزامها بواجباتها وقرارات منافية للدستور".

واعتبر المحققون أن جانين آنييز أعلنت نفسها رئيسة لبوليفيا بصورة غير شرعية ومخالفة للدستور.

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يذكر أن جانين آنييز التي كانت نائبة رئيس البرلمان آنذاك، تولت منصب الرئاسة مؤقتا في عام 2019، في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق اليساري إيفو موراليس وقيادة البلاد من مناصبهم تحت ضغط العسكريين ووسط الجدل حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019.

وفازت قوى اليسار في الانتخابات الرئاسية الجديدة في عام 2020، وأطلقت السلطات الجديدة تحقيقات مع آنييز التي تم اعتقالها في مارس 2021.

المصدر: نوفوستي

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