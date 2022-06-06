دونيتسك الشعبية: فريق خاص سيبدأ بالبحث عن مقابر في مطار ماريوبول

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، أن فريقا خاصا سيبدأ قريبا بالبحث عن مقابر داخل مطار ماريوبول.

وقالت موروزوفا في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين: "الآن بعد وصولنا إلى المكان وصل التحقيق في أحداث "المكتبة" إلى مستوى جديد. وفي وقت قريب سيبدأ فريق البحث لفحص المكان والبحث عن مقابر القتلى".

يذكر أن "المكتبة" هو اسم مجازي يطلق على سجن أوكراني في مطار ماريوبول، يزعم أنه احتجز فيه نحو 500 من مؤيدي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منذ عام 2014.

وتحدث بعض السجناء السابقين، الذين تواصلت معهم مفوضة حقوق الإنسان، عن وجود مقابر في تلك المنطقة.

المصدر: نوفوستي