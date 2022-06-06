عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لإيران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم

حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المتبنين للقرار المعادي لإيران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم.

وأكد عبد اللهيان "أننا تشاورنا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل حول المفاوضات لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات".

وشدد على أنه "لو انتهج المتبنون لمشروع القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسلوب التهديد فإنهم سيكونون مسؤولين عن كل تداعيات ذلك"، مضيفا: "نحن نرحب بالاتفاق الجيد والقوي والمستديم. الاتفاق في متناول اليد لو تحلت أمريكا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) بالواقعية".

المصدر: irna