لاتفيا تحظر بث كل القنوات التلفزيونية الروسية

فرضت لاتفيا حظرا على بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية، وسيدخل قرار حجب حوالي 80 قناة تلفزيونية روسية حيز التنفيذ اعتبارا من 9 يونيو.

وصرح المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني، حسبما نقلت وكالة LETA، بأن القرار تم اتخاذه على أساس قاعدة قانونية تنص على أن وسائل الإعلام التي "تهدد سلامة أراضي دولة أخرى واستقلالها" لا يجوز لها العمل في لاتفيا.

وأضاف المجلس أن الحظر سيبقى ساري المفعول حتى انتهاء العملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وكانت لاتفيا بين الدول التي فرضت حظرا على عدد من القنوات الناطقة باللغة الروسية في الأيام الأولى بعد انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT