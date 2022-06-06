زيلينسكي يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع جونسون

ناقش الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تكثيف العمل بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك فتح الموانئ.

كذلك تلقى زيلينسكي تأكيدا على "حزمة دعم عسكري جديدة".

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وقد كتب الرئيس الأوكراني في صفحته على موقع "تويتر" أنه "أجرى محادثة مع بوريس جونسون"، أبلغه فيها عن الوضع في الجبهة، وتلقى "تأكيدا على حزمة دعم دفاعي محسّنة جديدة"، وقد تطرق الطرفان، وفقا لزيلينسكي، إلى "تكثيف العمل بشأن الضمانات الأمنية". وبحسب قوله، فقد ناقش الطرفان كذلك سبل تجنب أزمة الغذاء في العالم وإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة يصل مداها إلى 70 كيلومترا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "إم 270" M270.

وكانت روسيا قد سبق وأرسلت مذكرة تحذير لدول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح. وقد أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تدجيج أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كما قالت الخارجية الروسية إن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، ونشأت المشكلات اللوجستية بسبب خطأ كييف، التي قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية. وأضافت أن "الحديث عن منع روسيا المزعوم لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، والعجز الناجم عن ذلك في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".

المصدر: نوفوستي