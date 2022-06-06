"سيكون خطأ كبيرا".. السفير الأمريكي لدى روسيا لا يستبعد إغلاق السفارتين في البلدين

لم يستبعد السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان احتمال أن تغلق روسيا والولايات المتحدة سفارتيهما على أراضي بعضهما البعض، لكنه أكد أن واشنطن لا ترغب في اتخاذ خطوة كهذه.

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وقال ساليفان في حديث لوكالة "تاس" ردا على سؤال عن مدى احتمال إغلاق السفارتين: "هذا أمر ممكن، ومثل هذا الاحتمال وارد، على الرغم من أنني أعتقد أن هذا سيكون خطأ كبيرا".

وأضاف أنه بالكاد يمكن العثور في الإدارة الأمريكية على مؤيد لفكرة إغلاق السفارتين، معتبرا أن السبب الوحيد الذي قد يجبر الولايات المتحدة على إغلاق سفارتها هو استحالة مواصلة عملها لاعتبارات أمنية.

وأشار السفير إلى أن موسكو سبق أن تحدثت عن خطر قطع العلاقات بين البلدين، وأضاف أن هذا قد يعني إغلاق البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين. وأعرب ساليفان عن أمله في ألا يتحقق مثل هذا السيناريو، وقال:

أؤكد لكم أن هذا لا يأتي من طرف الولايات المتحدة. هذه ليست نية الرئيس بايدن أو الحكومة الأمريكية. ليس بوسعنا إضافة الكثير حول هذا الموضوع الآن. فمنذ ثلاثة أشهر نعيش حالة من التغير الكامل، كما يبدو لي، في علاقاتنا.

في 21 مارس، حذرت الخارجية الروسية من أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين تضع العلاقات الثنائية على حافة الانهيار، وأن موسكو سترد بحزم على التصرفات العدائية من قبل واشنطن.

المصدر: "تاس"