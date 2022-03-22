السفير الأمريكي لدى روسيا: واشنطن لا تعتزم إغلاق سفارتها في موسكو

أكد السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إغلاق السفارة الأمريكية بموسكو أو سحب السفير.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية: "أود أن أقول إن الولايات المتحدة لا تعتزم إغلاق السفارة في موسكو، وإن الرئيس بايدن لا ينوي سحبي بصفتي سفيرا. وأنا أعرف جيدا بناء على المكالمات مع الرئيس ووزير الخارجية بلينكن مدى أهمية امتلاك التمثيل الدبلوماسي في روسيا".

وتابع قائلا: "وعلى الرغم من ذلك رأينا إشارات من جانب القيادة الروسية، تدل على احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى تصريحات نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف بهذا الصدد.

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وأضاف: "وسمعنا أمس تصريح الخارجية الروسية، الذي ورد فيه الافتراض أن العلاقات بين بلدينا قد تقطع. وهذا لم يذكر بشكل مباشر، ولكن التهديد كان واردا".

وأشار إلى أن ذلك "يتطلب منا أن نكون مستعدين لمثل هذه الأحداث. لكنني أود أن أؤكد أن هذا ليس ما تريده الولايات المتحدة".

يذكر أن موسكو كانت قد أعلنت في وقت سابق عن احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في حال فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفرضت واشنطن العقوبات على القيادة الروسية، بمن فيهم الرئيس الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات