أردوغان: الغرب بدأ يتفهم ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الدول الغربية بدأت تتقبل فكرة ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أردوغان أن "اقتراح إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي نطرحه منذ سنوات عديدة، يبدو ناجحا.. هناك أكثر من خمس دول في العالم أعضاء في مجلس الأمن، الآن يتحدثون عن ذلك بأنفسهم.. إنهم يقولون إن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى الإصلاح".

وفي وقت سابق قال أردوغان إن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ليس لها الحق في تقرير مصير البشرية.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دعا مرات عدة إلى "التفكير في كيفية جعل مجلس الأمن الدولي أكثر توازنا".

المصدر:RT + وكالة تاس الروسية