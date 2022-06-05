مخاوف من سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال بهجوم مسلحين على كنيسة في نيجيريا

أكد نائب في ولاية أوندو بجنوب غرب نيجيريا أن مسلحين أطلقوا النار على المصلين في كنيسة كاثوليكية اليوم الأحد وفجروا عبوات ناسفة، في هجوم قد يخلف عشرات القتلى بينهم أطفال.

وقال أوغومولاسوي ألوفولي، حسبما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس"، إن المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في الولاية عندما تجمع المصلون هناك في يوم عيد العنصرة.

وأضاف أولوولي، الذي زار الموقع وكذلك المستشفى الذي يعالج فيه العديد من الجرحى، أن من بين القتلى الكثير من الأطفال.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرض الكثير من المصلين لإطلاق النار والذبح، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد دموية لجثث متناثرة في الكنيسة بينها أطفال.

Gunmen attacks church, kill over 50 in during Sunday service in Owo, Ondo State, Nigeria. 🇳🇬🇳🇬#Nigeria is under a siege by a set of people and this the end. It's gradually spreading until it get to the Niger Delta. #News#Breaking#Africa#Trendinghttps://t.co/54AK6mwm16 — @Seefinish & Insights (@seefinish) June 5, 2022

وقال أحد العاملين الصحيين في المركز الطبي الفيدرالي بأوو، حيث تم نقل المصابين، إن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى، مضيفا أن بعضهم توفوا بينما لا يزال آخرون على قيد الحياة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام نيجيرية