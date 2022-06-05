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مخاوف من سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال بهجوم مسلحين على كنيسة في نيجيريا

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مخاوف من سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال بهجوم مسلحين على كنيسة في نيجيريا
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أكد نائب في ولاية أوندو بجنوب غرب نيجيريا أن مسلحين أطلقوا النار على المصلين في كنيسة كاثوليكية اليوم الأحد وفجروا عبوات ناسفة، في هجوم قد يخلف عشرات القتلى بينهم أطفال.

وقال أوغومولاسوي ألوفولي، حسبما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس"، إن المهاجمين استهدفوا كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في الولاية عندما تجمع المصلون هناك في يوم عيد العنصرة.

وأضاف أولوولي، الذي زار الموقع وكذلك المستشفى الذي يعالج فيه العديد من الجرحى، أن من بين القتلى الكثير من الأطفال.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرض الكثير من المصلين لإطلاق النار والذبح، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد دموية لجثث متناثرة في الكنيسة بينها أطفال.

وقال أحد العاملين الصحيين في المركز الطبي الفيدرالي بأوو، حيث تم نقل المصابين، إن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى، مضيفا أن بعضهم توفوا بينما لا يزال آخرون على قيد الحياة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام نيجيرية

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