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لافروف: المئات من ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية يعملون في أوكرانيا منذ 10 سنوات

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لافروف: المئات من ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية يعملون في أوكرانيا منذ 10 سنوات
AFP Carlos REYES
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المئات من ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية يعملون في أوكرانيا منذ 10 سنوات.

وقال في مقابلة مع محطة البوسنة الصربية "صربسكا": "بالتوازي مع ذلك، لم يكن هناك شك في أن أوكرانيا كانت تتدجج بالأسلحة، في وقت كان فيه المئات من ضباط المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية هناك".

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا هناك منذ 10 سنوات، ويشغلون مباني ضخمة في مجمع الخدمات والوكالات الأوكرانية الرسمية".

وأشار إلى أن "ضباط المخابرات الأجنبية هؤلاء في أوكرانيا، كانوا يسيطرون إلى حد كبير على كل شيء".

المصدر: RT + "صربسكا"

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