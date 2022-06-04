بوغدانوف يبحث قضايا الشرق الأوسط مع ممثل الخارجية الصينية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية وانغ دي تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والسودان والقضية الفلسطينية.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في الوقت نفسه، دعا الجانبان إلى تكثيف الجهود لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية أمام دول المنطقة على أساس التوافق الوطني مع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الامم المتحدة".

المصدر: نوفوستي