سلطات هونغ كونغ تغلق حديقة تشهد تجمعات سنوية مناهضة للصين

أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها ستغلق قسما كبيرا من حديقة فيكتوريا التي تعد موقعا لاحتفالات سنوية في ذكرى ضحايا تظاهرات ساحة "تيان أنمين" في بكين، وذلك عشية الذكرى الـ33 للحدث.

وكانت السلطات حذرت أمس السكان من التوجه إلى الحديقة يوم غد السبت، لإحياء الذكرى حتى لو كانوا بمفردهم.

وقال كبير مسؤولي الشرطة في، هونغ كونغ، لياو كا كي، إن السكان مهددون بتهمة "التجمع غير القانوني" إن توجهوا إلى الحديقة.

وكانت تتجمع حشود ضخمة في الحديقة سنويا لتكريم من يصفونهم بضحايا حملة الحكومة الصينية عام 1989 عندما قام جنود بقمع تظاهرات في ساحة "تيان أنمين" الصينية تطالب بإصلاح سياسي واقتصادي.

إلا أنه ومنذ دخول "قانون الأمن القومي" حيز التنفيذ عام 2020، في هونغ كونغ، الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي جزئي، يتم بشكل منهجي محو كل آثار ذكرى "تيان أنمين" من المدينة، حسب وكالة "فرانس برس".

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وفرضت سلطات هونغ كونغ، القانون منذ عامين، وتم بموجبه مقاضاة تجمع "هونغ كونغ آلاينس"، وهو أكبر مجموعة مناصرة لـ "تيان أنمين"، والجهة التي تنظم الوقفة الاحتجاجية في حديقة فيكتوريا، بوصفه "عميلا أجنبيا" يحرّض على التخريب.

وفي سبتمبر الماضي، تم القبض على قادته وأغلق متحفه بعد عملية دهم للشرطة.

المصدر: "أ ف ب"