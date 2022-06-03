بالفيديو.. متظاهرون في الكونغو يحملون صورة بوتين ويوجهون نداء له

شهدت الكونغو مظاهرة تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنقاذ الشعب الكونغولي.

وفي التظاهرة التي حصلت يوم أمس، رفع المتظاهرون لافتة تحمل العلم الروسي وصورة الرئيس بوتين ولافتة كتب عليها: "بوتين، تعال لإنقاذ الكونغوليين!".

❗️ Demonstrations with portraits of #Putin are taking place in the #Congo:

"Putin, come and protect the Congolese." pic.twitter.com/3C0hhh8j2N — ZradaXXII (@ZradaXXII) June 3, 2022

وقد أدى التصعيد الأخير في أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل جماعة "إم 23" المتمردة إلى خروج المئات في شوارع العاصمة كينشاسا، حيث ألقى المتظاهرون باللوم على رواندا في دعمها المزعوم للمتمردين، مطالبين بطرد السفير الرواندي.

ورفع المتظاهرون الشموع ورددوا هتافات مناهضة للرئيس الرواندي بول كاجامي.

المصدر: RT + rfi