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بالفيديو.. متظاهرون في الكونغو يحملون صورة بوتين ويوجهون نداء له

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بالفيديو.. متظاهرون في الكونغو يحملون صورة بوتين ويوجهون نداء له
الصورة ملتقطة من الفيديو
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شهدت الكونغو مظاهرة تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنقاذ الشعب الكونغولي.

وفي التظاهرة التي حصلت يوم أمس، رفع المتظاهرون لافتة تحمل العلم الروسي وصورة الرئيس بوتين ولافتة كتب عليها: "بوتين، تعال لإنقاذ الكونغوليين!".

وقد أدى التصعيد الأخير في أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل جماعة "إم 23" المتمردة إلى خروج المئات في شوارع العاصمة كينشاسا، حيث ألقى المتظاهرون باللوم على رواندا في دعمها المزعوم للمتمردين، مطالبين بطرد السفير الرواندي.

ورفع المتظاهرون الشموع ورددوا هتافات مناهضة للرئيس الرواندي بول كاجامي.

المصدر: RT + rfi

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