رئيس السنغال يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

وصل الرئيس السنغالي، ماكي سال، إلى سوتشي صباح اليوم الجمعة، لحضور اجتماع عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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ومن المقرر خلال المحادثات مناقشة قضايا التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وقد نشر عمدة مدينة سوتشي، أليكسي كوبايغورودسكي، خبر وصول الزعيم السنغالي في قناته على "تليغرام".

ويشغل الرئيس السنغالي منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2022، بعد انتخابه في فبراير من العام الحالي، خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد.

وكان الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن المحادثات بين الرئيسين ستتضمن قضايا التفاعل والتعاون الاقتصادي والإنساني بين روسيا والدول الإفريقية. وسوف تشمل المحادثات قضايا توريد الأسمدة والمواد الغذائية، حيث طلب عدد من الدول الإفريقية من روسيا المساعدة في ذلك.

المصدر: RT