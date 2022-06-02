بيربوك تدعو لمنح أوكرانيا صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الدول الأوروبية يجب ألا "تغلق الباب في وجه أوكرانيا"، بل تمنحها صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيربوك قولها: "لا يمكننا الآن إغلاق الباب أمام أوكرانيا. لا يكفي أن نقول أنتم جزء من أوروبا، بل جزء من الاتحاد الأوروبي".

وقالت: "لن تكون هناك عملية انضمام سريعة، ولا يمكن منح أوكرانيا الاستثناءات"، مشيرة إلى أن هذه العضوية يجب أن تتجنب البيروقراطية، وتمثل "لحظة تاريخية".

المصدر: نوفوستي