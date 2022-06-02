زاخاروفا: إدراجي في العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة استعراضية

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة "خطوة استعراضية"، مشيرة إلى أنها "لا تمتلك أي حسابات بنكية أو أصول في الخارج".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وعدد من الوزراء وشخصيات فنية روسية.

وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن "العقوبات ضد موسكو شملت 17 فردا، و16 كيانا، و7 سفن".

وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وأكدت موسكو أكثر من مرة، أن "الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا".

المصدر: "سبوتنيك"