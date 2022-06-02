السفير الأمريكي يتحدث عن بناء أكثر من 100 منشأة لجيش بلاده في بولندا

صرح السفير الأمريكي لدى بولندا ماريك بريجنسكي بأنه سيتم بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا خلال السنوات العشر القادمة.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به بريجنسكي للصحفيين في بلدة بويدز التي تتمركز فيها كتيبة قتالية أمريكية، والتي بدأ فيها اليوم الخميس بناء مستودع للأسلحة.

وقال بريجنسكي: "حفل وضع حجر الأساس اليوم هو مجرد واحد من ثماني فعاليات أخرى مخططة، وستجري خلال الصيف. هناك أكثر من 110 منشآت مماثلة مخطط لتشييدها على مدى السنوات العشر المقبلة".

وأضاف السفير أن "كل هذا من أجل زيادة استعدادنا القتالي بشكل كبير"، موضحا أن هذه منشآت ستضم مرافق تدريب، وكذلك قاعات أكل وثكنات ومرافق لأغراض أخرى".

يذكر أن بولندا تحتضن ما مجموعه 12000 جندي أمريكي في أراضيها.

المصدر: "نوفوستي"