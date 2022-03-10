بولندا تطالب واشنطن بتسريع وتيرة تسليم الأسلحة الأمريكية

طلب الرئيس البولندي، أندريه دودا، من نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، بتسريع وتيرة توريد الأسلحة الأمريكية إلى بلاده، وذلك على خلفية "حاجة بولندا لتعزيز أمنها الدفاعي".

وقال دودا في مؤتمر صحفي، جمعه بنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في العاصمة وارسو اليوم الخميس: "نريد تعزيز أمننا في بولندا وذلك من خلال شراء أسلحة أمريكية للجيش البولندي".

وكشف دودا أن بلاده تعمل على استيراد أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت"، وبرنامج شراء مقاتلات من النوع "F-35" فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع، والتي تم إطلاقها مؤخرا.

وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز "ميغ-29" إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".

وأفاد البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بأن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى بولندا جاءت لمناقشة كيفية تقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك