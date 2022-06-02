بيسكوف يكشف عن حال الحوار بين الكرملين والبيت الأبيض

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الاتصالات بين الكرملين والإدارة الأمريكية "معدومة" عمليا في الوقت الحالي.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس عن بيسكوف قوله ردا على سؤال صحفي حول حال تلك الاتصالات: "يمكن القول إنها غير موجودة حاليا. الآن كل الاتصالات غائبة عمليا".

وفي وقت سابق، أفاد السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية غريغوري ماشكوف في تصريحات صحفية بأن فرص التوصل إلى حلول وسط مع الولايات المتحدة على صعيد كافة المؤسسات متعددة الأطراف، تقلصت إلى "الحد الأدنى" بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، بسبب موقف الولايات المتحدة وحلفائها.

مع ذلك أكدت الخارجية الروسية أن موسكو منفتحة للحوار النزيه والقائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن، وأن الوزارة لا تزال لديها قنوات اتصال مع الخارجية الأمريكية حتى في الظروف الحالية.

المصدر: "نوفوستي"