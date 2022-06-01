الرجلان مختلفان مثل الطباشير والجبن.. واشنطن بوست: محمد بن سلمان على وشك أخذ ما يريده من بايدن

أثار مقال رأي بعنوان "محمد بن سلمان على وشك أخذ ما يريده"، كتبه ديفيد أغناطيوس في صحيفة "واشنطن بوست"، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية، مقاطع من المقال الذي تحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

واشنطن بوست

تحت عنوان #محمد_بن_سلمان على وشك الحصول على مايريده

بايدن يزور الرياض في أواخر يونيو، ويحضر #قمة_مجلس_التعاون_الخليجي



⭕️تعليق

هذا هو بايدن الذي وعد بأن يجعل #السعودية دولة منبوذة رضخ بعد أن كسرت ظهره #الحرب_الاوكرانية_الروسية



و الحل في الرياض

أي قوة لدى السعوديين pic.twitter.com/A07FLI73HU — علي الزمامي الدوسري (@dzama44) June 1, 2022

هذا وقال كاتب المقال، ديفيد أغناطيوس، في "واشنطن بوست": "يعرِّف القاموس "السياسة الواقعية" على أنها "سياسة تستند إلى القوة بدلا من المثل أو المبادئ".. نحن على وشك رؤية نسخة من هذا قيد التنفيذ عندما يزور الرئيس بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية".

واشنطن بوست: عاملان حاسمان بالنسبة لبايدن لزيارة #السعودية: الحرب في أوكرانيا التي فرضت الحاجة إلى مساعدة الرياض في تنظيم سوق النفط. والثاني هو رغبة إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن بتطبيع العلاقات مع بن سلمان كجزء من إعادة ترتيب واسعة. — Israa Alfass || إسراء الفاس (@Israa_Alfass) June 1, 2022

وأضاف: "يعتزم بايدن زيارة الرياض أواخر يونيو، بعد توقف في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، التي تستضيف مجلس التعاون الخليجي هذا العام، من المرجح أن يلتقي الرئيس بقادة دول عربية صديقة أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، لكن المحور العاطفي سيكون مصافحة بايدن لمحمد بن سلمان، كما يُعرف ولي العهد السعودي".

واشنطن بوست: يبدو أن الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة حريصون على أن تجدد واشنطن علاقاتها مع الرياض أيضًا حيث زار كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محمد بن سلمان في السعودية وقد شجعوا بايدن على فعل الشيء نفسه. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 1, 2022

وتابع: "لقد كان احتضان الزعيم السعودي هذا قادما نحونا منذ عدة أشهر..تشمل الأسباب المخاوف البراغماتية التي تتوقعها: من المحتمل أن يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية لعقود..للولايات المتحدة مصالح أمنية ومالية في الحفاظ على شراكتها الطويلة مع المملكة..المملكة العربية السعودية حليف في جهد مشترك لاحتواء أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف المقال: "أثبت عاملان جديدان أنهما حاسمين بالنسبة لبايدن البيت الأبيض: الأول هو الحرب في أوكرانيا، وحاجة بايدن إلى مساعدة السعودية في تنظيم سوق النفط، والثاني هو رغبة إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن بتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان والمملكة كجزء من إعادة ترتيب واسعة اختزالها هو اتفاقيات إبراهام".

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "نعتقد أن المملكة العربية السعودية لاعب مهم في المنطقة وخارجها..نحن ندعم بشدة توثيق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في سياق تحقيق الاستقرار في المنطقة، واحتواء إيران، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة".

واشنطن بوست: الرئيس بايدن يزور الرياض لحضور قمة التعاون الخليجي ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهاية يونيو.. pic.twitter.com/45KUGt8t8Y — الموجز السعودي (@saudistuff) June 1, 2022

وأردف الكاتب في مقاله: "يبدو أن الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة حريصون على أن تجدد واشنطن علاقاتها مع الرياض أيضا..زار كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية..لقد شجعوا بايدن على فعل الشيء نفسه"، مضيفا: "لقد تجاهل بايدن محمد بن سلمان لعدة أشهر، ورفض العام الماضي إجراء مكالمة هاتفية ودية يريدها الزعيم السعودي - ثم طلب ذلك..أعتقد أن أحد أسباب ازدراء بايدن كان شخصيا..الرجلان مختلفان مثل الطباشير والجبن، كما يحب البريطانيون القول..كان بايدن مستعدا للمصافحة في قمة مجموعة العشرين في روما في أكتوبر الماضي، لكن محمد بن سلمان لم يحضر، مما جنب بايدن لحظة محرجة".

واستطرد: "ولكن فيما يتعلق بأي مساءلة ذات مغزى من محمد بن سلمان بشأن وفاة خاشقجي أو غيرها من قضايا حقوق الإنسان المهمة، من المرجح أن يعود بايدن خالي الوفاض".

المصدر: RT + "واشنطن بوست"