إيطاليا: اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية "محرج"

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية "محرج".

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جاء ذلك في معرض تعليق دراغي على إقرار زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، خطة المفوضية الأوروبية البالغة 300 مليار يورو (321 مليار دولار) لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة التي استمرت يومين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن "دول الاتحاد الأوروبي تعلم أن شراء الغاز والنفط من روسيا يعني تمويل الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "هناك وعي بأن روسيا تستخدم عائدات صادرات الطاقة لدعم جهودها الحربية".

ونوه إلى أن "الاتفاق يمثل نجاحا، لأن تخيل توحدنا بشأن حظر حوالي 90% من النفط الروسي لم يكن ذا مصداقية، حتى قبل أيام قليلة… لقد كان نجاحا كاملا".

وإيطاليا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على إمدادات الغاز من روسيا، إلا أن حكومة دراغي تحاول تغيير ذلك من خلال تأمين صفقات غاز جديدة مع إفريقيا وأماكن أخرى.

المصدر: الأناضول