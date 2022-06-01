تركيا.. قرارات اعتقال بحق 40 شخصا بينهم عسكريون مفصولون من الخدمة

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن السلطات أصدرت قرارات اعتقال بحق 40 شخصا من بينهم موظفون وعسكريون مفصولون بتهمة "انتمائهم لحركة الخدمة"، التابعة للداعية فتح الله غولن.

وأشارت الصحيفة إلى انطلاق حملة أمنية بالعديد من المدن مركزها إسطنبول وأنقرة، لاعتقال المطلوبين.

وأضافت أن "قرارات الاعتقال أصدرتها نيابة أنقرة بحق 15 شخصا، بينهم 3 مدنيين و5 جنود تم فصلهم تعسفيا، وشخص متقاعد، و6 موظفين بقيادة القوات البرية".

ولفتت إلى أن "الحملة شملت أيضا 25 شخصا أصدرت نيابة إسطنبول قرارات اعتقال بحقهم".

وتابعت أن "الحملات الأمنية أسفرت عن اعتقال 16 شخصا من بينهم موظفون حكوميون تم فصلهم بموجب مراسيم الطوارئ".

المصدر: "زمان"