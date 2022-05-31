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البيت الأبيض يحمّل بوتين مجددا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا

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البيت الأبيض يحمّل بوتين مجددا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا
AP David Zalubowski
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جدد البيت الأبيض اتهاماته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الارتفاع القياسي لأسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "عندما نتحدث عن الأٍسعار الحالية للبنزين، فهذا غلاء ناجم عن خطوات بوتين... وما نشهده من ارتفاع الأسعار بنسبة 60% خلال الأشهر الأخيرة مرتبط بحشد القوات".

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يذكر أن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات قياسية منذ 40 عاما مع ارتفاع أسعار البنزين على خلفية النزاع في أوكرانيا وإعلان الإدارة الأمريكية فرض حظر على استيراد النفط والمشتقات النفطية من روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد حمل بوتين مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين ونسبة التضخم في الولايات المتحدة في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي

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