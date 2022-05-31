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البنزين في الولايات المتحدة يصعد إلى مستوى تاريخي

مال وأعمال

البنزين في الولايات المتحدة يصعد إلى مستوى تاريخي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مستويات تاريخية، حيث صعدت إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 4.622 دولار مقابل 3.785 ليتر.

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وجاءت البيانات وفقا لتقرير نشرته جمعية السيارات الأمريكية (مؤسسة غير ربحية). وأشار التقرير إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد نموا على مدار هذا الأسبوع.

وأشارت البيانات إلى أن أعلى سعر لمادة البنزين تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ربطت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بروسيا وبالأحداث في أوكرانيا، فيما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك، وأكد أن أسعار الوقود بدأت في الارتفاع قبل ذلك بكثير.

المصدر: RT

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