اليونان تعلن عزمها إرسال مدرعات مصنعة في ألمانيا الشرقية إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن نيتها إرسال مركبات مشاة قتالية مصنعة في جمهورية ألمانيا الشرقيةة السابقة إلى أوكرانيا، مقابل حصولها على مركبات Marder المدرعة من ألمانيا.

وبحسب الوزارة "بعد مباحثات سابقة وبعد اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والمستشار الألماني أولاف شولتس"، تقرر إرسال مدرعات إلى أوكرانيا واستلام مدرعات ألمانية مقابل ذلك. فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن توفير مركبات قتالية مدرعة من نوع BMP-1 (تم استيرادها في عام 1994 من ألمانيا الشرقية) لشحنها إلى أوكرانيا واستبدالها في وقت واحد بعدد مماثل من مدرعات Marder الألمانية الصنع.

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وأضافت الوزارة أن: "التفاصيل ستتم تسويتها قريبا بين وزارة الدفاع الوطني [اليونانية] ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية من أجل تنفيذ الاتفاقية في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لمصادر إعلامية مختلفة، في التسعينيات، تلقت اليونان من ألمانيا بسعر مخفض حوالي 500 مركبة من طراز BMP-1، ورثتها ألمانيا الحالية من جيش جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي وقت لاحق، تمت ترقية BMP-1 السوفيتية لتتوافق مع معايير الناتو.

وتعرض قرار الحكومة بإرسال BMP-1 إلى أوكرانيا لانتقادات حادة من قبل جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في اليونان.

المصدر: تاس