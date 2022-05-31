الحزب الشيوعي اليوناني ينتقد قرار أثينا إرسال مركبات مدرعة إلى أوكرانيا

وصف الحزب الشيوعي اليوناني قرار الحكومة إرسال مركبات مدرعة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا بأنه توريط خطير للبلاد في الصراع.

ونقلت تاس عن بيان للحزب الشيوعي اليوناني: "تواصل حكومة (الحزب الحاكم) "الديمقراطية الجديدة" بلا كلل توريط اليونان بشكل خطير في الصراع في أوكرانيا، هذه المرة بإرسال عربات مصفحة".

وأشار الحزب أيضا إلى أن البلاد علمت بشأن الإمدادات المخطط لها ليس من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولكن من المستشار الألماني أولاف شولتس.

وبرأي الحزب: "لهذا السبب، يجب على الحكومة ووزارة الدفاع المختصة تقديم توضيحات على الفور حول مضمون هذا القرار وتفاصيل الاتفاقية اليونانية الألمانية".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع السلطات اليونانية بشأن توريد دبابات سوفيتية الصنع إلى كييف كجزء مما يسمى التبادل الدائري.

يذكر أن الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، قال في أبريل إن اليونان لن ترسل المزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

المصدر: RT