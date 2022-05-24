وزير الدفاع اليوناني يقر بأن بلاده أرسلت أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

اعترف وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس يوم الثلاثاء بأن بلاده أرسلت أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، وذلك استجابة لطلب أرسله إليه قادة في المعارضة وسياسيين يونانيين.

وقال الوزير في بيان نشرته وزارة الدفاع: "اليونان، مثل جميع الدول الأوروبية، تساعد أوكرانيا بالمعدات الدفاعية حتى تتمكن من حماية نفسها من هجوم من روسيا. يتم توفير المواد الدفاعية من الاحتياطيات التي تمتلكها البلاد، وهذا لا يضعف قدرتها الدفاعية على الإطلاق".

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وأضاف: "لا يمكن أن تكون اليونان استثناء من بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفعل الشيء نفسه". حسب ما نقلت صحيفة efsyn.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان الوزير لم يحدد التفاصيل الرئيسية للإمداد، على سبيل المثال، نوع الأسلحة التي أرسلتها اليونان إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيان لم يفسر سبب اختيار الحكومة إبقاء الأمر طي الكتمان.

واتهم ممثلو حزب المعارضة الرئيسي يوم الثلاثاء الحكومة بإخفاء مسألة شحن أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا عن الشعب والبرلمان في البلاد.

المصدر: تاس