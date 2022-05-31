برلين تقايض اليونان بمدرعات ألمانية مقابل تسليمها دبابات سوفيتية لأوكرانيا

كشف المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن اليونان ستنقل دبابات من الطراز السوفيتي إلى أوكرانيا، وستحصل على مدرعات من ألمانيا بدلا عنها.

وأشار شولتس إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الصفقة عن طريق التبادل الدائري المماثل للصفقة التي تمت بين التشيك وأوكرانيا وألمانيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اتفقت مع رئيس الوزراء اليوناني على أننا نريد أن نفعل الشيء نفسه مع اليونان، التي لديها مثل هذه الأنظمة. ولهذا، سنزودهم بمدرعات ألمانية. وسيتم تنفيذه من قبل وزارات الدفاع على الفور".

المصدر: نوفوستي