ألمانيا تقدم 15 دبابة "ليبوبارد 2" للتشيك مقابل تزويد أوكرانيا بدبابات سوفيتية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستزود جمهورية التشيك بـ15 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، كجزء من تبادل دائري، مقابل تزويد براغ دبابات سوفيتية الصنع لكييف.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت عبر "تويتر": "نواصل دعم أوكرانيا، والآن نجري تبادلا دائريا مع جمهورية التشيك، حيث ستقدم ألمانيا 15 دبابة من طراز "ليوبارد 2".

وأضافت أن "هذا التبادل مع جمهورية التشيك هو مثال جيد آخر على كيفية مساعدة أوكرانيا بسرعة وسهولة".

وستتلقى جمهورية التشيك هذه الدبابات من ألمانيا مقابل تزويد أوكرانيا بالدبابات السوفيتية الصنع.

وتابعت لامبرخت: "في المستقبل سنتعاون بشكل أوثق مع حلفائنا التشيك في مجال التسلح، وفي مجال التعاون الهيكلي بين قواتنا المسلحة".

المصدر: "تاس"