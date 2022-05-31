الولايات المتحدة.. حكم براءة لمحام زعم أن أعمال ترامب مرتبطة بروسيا

وجدت هيئة محلفين أمريكية أن المحامي الديمقراطي، مايكل سوسمان، غير مذنب بعد أن كان زود في عام 2016 مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعلومات حول علاقة مزعومة بين منظمة ترامب، وبنك في روسيا.

وقال أحد المحلفين لقاضي المحكمة الجزئية في العاصمة كريستوفر كوبر إن المحلفين وافقوا بالإجماع على تبرئة سوسمان من التهمة الجنائية.

وبرأت هيئة المحلفين سوسمان من الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن من كان يمثله عندما قدم لمحامي الوكالة بيانات ووثائق تثير تساؤلات حول المعاملات المزعومة بين منظمة ترامب وبنك "ألفا" الروسي.

وفي تصريحات موجزة للصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة، رحب سوسمان بالحكم. وقال "أخبرت الحقيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأقرت هيئة المحلفين ذلك بوضوح بحكمهم بالإجماع".

وأضاف: "شعر بالارتياح لأن العدالة سادت في نهاية المطاف في هذه القضية، وأتطلع إلى العودة إلى العمل الذي أحبه".

يذكر أنه منذ مايو 2019 ، يجري المستشار الخاص جون دورهام، نيابة عن رئيس وزارة العدل الأمريكية آنذاك ويليام بار، تحقيقا في ملابسات بدء وكالات المخابرات الأمريكية مراقبة مقر ترامب.

وتم منح دورهام صلاحيات مستشار خاص، مما يسمح له بإجراء الإجراءات المذكورة في ظل الإدارة الديمقراطية الحالية.

واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومن حوله مسؤولي المخابرات الأمريكية بالتجسس على مقر حملته الانتخابية خلال السباق الرئاسي لعام 2016، سلفه في باراك أوباما، وخلفه جو بايدن، بأنهما كانا على علم بذلك.

المصدر: yahoo news