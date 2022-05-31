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مقتل وجرح العشرات بهجوم لانفصاليين في الكاميرون

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مقتل وجرح العشرات بهجوم لانفصاليين في الكاميرون
AFP أفراد من الجيش الكاميروني ـ أرشيف
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أعلنت السلطات المحلية في جنوب غرب الكاميرون أن 24 مدنيا قتلوا، وأصيب نحو 60 آخرين بجروح يوم الأحد على أيدي انفصاليين مسلحين، في المنطقة الناطقة بالانكليزية التي تشهد نزاعا داميا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس بلدية المنطقة، إكوال مارتن، أن الانفصاليين "هاجموا بالأسلحة النارية الأحد قرية أوبوني الثانية"، على بعد 560 كلم شمال غرب ياوندي، قرب الحدود مع نيجيريا، وأن "الحصيلة 24 قتيلا، وما لا يقل عن 62 جريحا".

وأضاف مارتن: "أراد الانفصاليون أن يدفع لهم السكان نقودا كل شهر، فرفضوا ولهذا السبب هاجموهم".

وغالبا ما يكون المدنيين هم الضحية جراء النزاع الدامي الدائر منذ عام 2017 بين الجماعات الانفصالية والجيش.

وتسكن في الشمال الغربي والجنوبي الغربي للكاميرون أقلية ناطقة باللغة الإنكليزية، ويشعر بعض السكان أنهم منبوذون من الغالبية الناطقة بالفرنسية في البلاد التي يحكمها الرئيس بول بيا (89 عاما) منذ نحو 40 عاما.

 

المصدر: "أ ف ب"

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