ستولتنبرغ: سنرسم خارطة طريق الناتو للسنوات العشر المقبلة

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف "سيرسم خارطة طريقه للعقد المقبل" في قمته المقرر عقدها الشهر المقبل في العاصمة الإسبانية.

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وقال ستولتنبرغ، خلال حفل في إسبانيا بمناسبة الذكرى السنوية الـ40 لانضمام البلاد إلى الناتو، أمس الاثنين: "سنعيد ضبط ردعنا ودفاعنا من أجل عالم أكثر خطورة".

وأشار إلى قمة الناتو التي انعقدت عام 1997 في مدريد، والتي قال إنها أطلقت آنذاك المحادثات حول عضوية المجر وبولندا وتشيكيا في الحلف.

وبحسب أمين عام الحلف: "كانت تلك القمة إيذانا بعصر جديد من الأمل والطموح، حيث ساعدت سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وتوسع الاتحاد الأوروبي على نشر الحرية والديمقراطية والازدهار في جميع أنحاء أوروبا".

وتابع: "لقد كان ولا يزال نجاحا تاريخيا". مضيفا أن اجتماع الشهر المقبل في مدريد سيكون "قمة تاريخية أخرى".

ورأى ستولتنبرغ أن "سياسات الصين القسرية تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا"، مضيفا أن الصين انضمت إلى روسيا في التنافس علنا على حق كل دولة في اختيار طريقها الخاص.

ووفقا لستولتنبرغ، يهدف الناتو إلى "تعميق تعاوننا مع الدول والمنظمات ذات التفكير المماثل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

المصدر: وكالات