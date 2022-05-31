البنتاغون: المفاوضات هي الحل المنطقي للوضع في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن التسوية النهائية للأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات سيكون خيارا منطقيا في الوضع الحالي.

وأضاف ميلي لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أن حل الوضع من خلال المفاوضات سيكون الخيار المنطقي" ، مضيفا أنه "يجب على الجانبين التوصل إلى هذا الاستنتاج بأنفسهما".

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ووفقا لميلي، يمكن أن تكون النتائج الأخرى للأحداث في أوكرانيا إما انتصارا حاسما لأحد الأطراف، أو حالة من الجمود.

وتابع قائلا: "هناك العديد من البدائل. لسنا متأكدين الآن (كيف سينتهي كل شيء بالضبط)".

المصدر: نوفوستي