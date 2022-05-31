دعم الاتحاد الأوروبي لإعمار أوكرانيا سيعتمد على مدى تنفيذ كييف للاصلاحات

ستعتمد مساعدة الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار أوكرانيا على الإصلاحات ومحاربة الفساد في هذا البلد. بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي.

ووفقا للاستنتاجات المكتوبة التي تم تبنيها وجاءت في اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيتطلب تعافي أوكرانيا دعما شاملا لإعادة بناءها في المستقبل. والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد لأداء دور رائد في هذا. إذ سيتم ربط دعم الاتحاد الأوروبي لتعافي أوكرانيا بتنفيذ الإصلاحات واجراءات مكافحة الفساد وفقا لخيارها الاوروبي ".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي