رئيسة مولدوفا: من السابق لأوانه الحديث عن خروجنا من رابطة الدول المستقلة

أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب البلاد من رابطة الدول المستقلة.

وقالت ساندو: "دعونا نتحدث بموضوعية، رابطة الدول المستقلة ليست فقط روسيا، ولكن أيضا دول أخرى. تتلقى كيشيناو مزايا تجارية واقتصادية ليس فقط في العلاقات مع روسيا، ولكن أيضا من خلال التعاون مع الدول الأخرى".

وردا على سؤال مقدم البرنامج، عما ستفعله السلطات، عند الحصول على وضع المرشح للاتحاد الأوروبي، هل ستطرح مسألة خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة، قالت ساندو إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الانسحاب من الرابطة.

وأضافت: "لنصل إلى ذلك ونبحث الموضوع، دعونا نتحرك خطوة خطوة".

المصدر: نوفوستي