إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يتدرب للقتال ضد "حزب الله" في أراض أجنبية

أفاد الإعلام العبري بأنه بالاشتراك بين المخابرات والقوات البرية والبحرية، يتدرب الجيش الإسرائيلي للقتال ضد "حزب الله" اللبناني في أراض أجنبية.

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وفي تقرير له، أفاد موقع "معاريف" الإسرائيلي بأنه "في نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من تمرين "عربات النار"، يبدأ الأسبوع الأخير من التدريب اليوم (أمس الأحد)، ويتركز في تدريب "ما وراء الأفق" في قبرص، حيث يتمرن الجيش الإسرائيلي على سيناريو قتالي ضد حزب الله".

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "تجري التدريبات بالتعاون مع الجيش القبرصي، وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة القوات لمجموعة متنوعة من حالات الطوارئ..التعاون بين الجيوش يساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي والقدرة على التعامل مع التحديات المشتركة".

هذا وتمت الإشارة إلى أن "الغرض الرئيسي من التمرين هو تحسين جاهزية القوات وكفاءتها في المهام في أعماق أراضي العدو غير المألوفة"، حيث "تشارك في التمرين قوى كثيرة، منها الذراع البحري والذراع البري وجناح المخابرات، وسيتم تنفيذه في تضاريس مختلفة، مثل الظروف القروية الريفية وكذلك في الظروف الجبلية"، وفق قناة "i24" الإسرائيلية.

المصدر: "i24"