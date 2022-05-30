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ارتفاع أعداد القتلى في شرق البرازيل جراء الأمطار (فيديو)

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ارتفاع أعداد القتلى في شرق البرازيل جراء الأمطار (فيديو)
Globallookpress JoÃ£O Carlos Mazella/Keystone Press Agency
هطول الأمطار شمال شرق البرازيل
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ذكرت قناة "غلوبو تي في"، نقلا عن حاكم منطقة شمال شرق البرازيل، باولو كامارا، أن عدد القتلى جراء الأمطار في ولاية برينامبوكو قد ارتفع إلى 84 قتيلا.

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ولا زالت الأمطار تهطل بمدينة بيرنامبوكو وضواحيها لعدة أيام، وقد سقط ما يصل إلى 150 ملم من الأمطار في هذه المنطقة فقط خلال ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الماضي، 28 مايو، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وتم إدراج أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: نوفوستي

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