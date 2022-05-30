إعلام تركي: اصطدام سفينتي شحن في بحر مرمرة

ذكرت قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية التركية أن سفينتي شحن اصطدمتا ببعض، اليوم، في بحر مرمرة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "سفينة الشحن ماري خرجت عن السيطرة لسبب غير معروف أثناء إبحارها في بحر مرمرة. واصطدمت السفينة التي بدأت في الانجراف بسفينة الشحن الأخرى أريل 4".

وتم إرسال مجموعات الأمن الساحلية إلى المنطقة. وقدم الطاقم تقريرا عن الحادث.

ولفتت القناة التلفزيونية إلى أنه "بعد ذلك واصلت السفينتان رحلتهما. دون وقوع إصابات".

المصدر: نوفوستي، تي أر تي خبر