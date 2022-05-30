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الولايات المتحدة.. حادث طعن في منهاتن

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الولايات المتحدة.. حادث طعن في منهاتن
Globallookpress
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادثة طعن وقعت اليوم في مدينة منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

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وأعلنت الشرطة الأمريكية، بحسب "نيويورك بوست"، أن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للطعن في بطنه، كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 29 عاما للطعن في صدره في شارع ويست 146 وشارع أمستردام في هاملتون هايتس.

وأوضحت أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى هارلم، لافتة إلى أنه أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 40 عاما في المستشفى، وأن الشاب الآخر يتماثل للشفاء.

وأضافت الشرطة: "تم اعتقال شخص واحد لاستجوابه".

المصدر: "نيويورك بوست"

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