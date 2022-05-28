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السفير الروسي بواشنطن يهنئ كيسنجر بعيد ميلاده الـ 99 ويشيد ببصيرته الإستراتيجية

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السفير الروسي بواشنطن يهنئ كيسنجر بعيد ميلاده الـ 99 ويشيد ببصيرته الإستراتيجية
AP
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هنأ السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، بعيد ميلاده التاسع والتسعين، مشيرا إلى بصيرته الإستراتيجية المتميزة.

وكتب السفير الروسي في منشور عبر حسابه في تلغرام مهنئا كيسنجر: "أرجو أن تتقبلوا تهانيي بمناسبة عيد ميلادكم التاسع والتسعين! أنتم عملاق حقيقي بين الدبلوماسيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم. ثروتكم من الخبرة في مجال السياسة الخارجية لا تضاهى، وآرائكم فريدة ومحفزة للفكر ومبتكرة ".

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وأشار أنتونوف إلى أن السفارة الروسية تقدر تقديرا عاليا "البصيرة الإستراتيجية المتميزة" لكيسنجر وتتابع عن كثب خطاباته العامة.

المصدر: نوفوستي

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