رئيس أوكرانيا السابق بوروشينكو يحاول الفرار إلى بولندا

كشفت مصلحة الحدود الأوكرانية عن محاولة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو مغادرة البلاد إلى بولندا.

وكتبت قناة "تلغرام" التابعة للمصلحة: "الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو موجود الآن عند نقطة تفتيش رافا روسكايا في جمارك لفوف، في محاولة لمغادرة أوكرانيا إلى بولندا في سيارة شخصية من ماركة رينج روفر".

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، تم نشر معلومات حول مغادرة بوروشينكو لأوكرانيا من خلال قناة تلغرام غير الرسمية لدائرة الجمارك. في الوقت نفسه، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور الرئيس السابق الذي يزعم أنه يعبر الحدود.

وتلاحق سلطات أوكرانيا بوروشينكو بتهمة الخيانة ومساعدة الإرهاب في حالة إمدادات الفحم من دونباس، ويواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن. وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق إنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها بالفعل.

وفي يناير، أفرجت محكمة منطقة بيشيرسكي في كييف عن بوروشينكو بناء على تعهد شخصي في قضية الخيانة، وألزمته بتسليم جواز سفره وعدم مغادرة كييف والمنطقة دون إذن من المحقق.

المصدر: نوفوستي