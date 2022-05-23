جهاز الاستخبارات الأوكرانية: ميدفيدشوك كشف ملابسات قضية فساد تورط فيها رئيس أوكراني سابق

ذكر جهاز الاستخبارات الأوكرانية أن النائب الأوكراني المحتجز، فيكتور ميدفيدشوك أدلى بشهادة ضد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

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وأفاد ميدفيدشوك في شهادته بأنه كان يتولى مسألة سحب خط أنابيب منتجات النفط "سامارا – الاتجاه الغربي" من ملكية الدولة، بناء على طلب رئيس أوكرانيا في ذلك الحين، بيترو بوروشينكو.

ونقل الجهاز الأمني الأوكراني عن ميدفيدتشوك قوله: "لكي يصبح خط الأنابيب هذا ملكية خاصة، وفي الواقع، ملكا لبوروشينكو نفسه، كان من الضروري تنفيذ عدد من التدابير... المحاكم، مكتب المدعي العام، لجنة مكافحة الاحتكار، صندوق ممتلكات الدولة، جميعها اتخذت القرارات الضرورية بالطبع للمصالح الشخصية للرئيس بوروشينكو".

وقال بيان لهيئة أمن الدولة في أوكرانيا على لسان ميدفيدتشوك، إن امدادات الفحم من جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية تم تنسيقها أيضا من قبل قيادة البلاد.

المصدر: إنترفاكس