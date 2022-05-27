بلينكن: سنحافظ على حضورنا العسكري في منطقة البلطيق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الحضور العسكري في منطقة البلطيق.

وقال بلينكن في ختام مباحثاته مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في واشنطن يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ستحافظ على أنشطتها الكثيفة المتعلقة بالتدريبات والحفاظ على الحضور في منطقة بحر البلطيق".

ويأتي ذلك على خلفية تقديم فنلندا والسويد طلبين للعضوية في حلف الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لعضوية البلدين الجديدين في الحلف، بينما أبدت تركيا وكرواتيا معارضتهما لانضمام فنلندا والسويد للناتو وطرحتا شروطهما للموافقة على ذلك.

المصدر: نوفوستي